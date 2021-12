A Minori “Voglia di Raccontare” di Rita Di Lieto

Minori, Costiera amalfitana Voglia di Raccontare di Rita Di Lieto edito da Officine Zephiro

« i ricordi mai sopiti dei reduci hanno trovato sfogo nel racconto della loro vita al fronte, lontani da casa migliaia di chilometri, in paesi mai sentiti nominare prima (nel Corno d’Africa, in Russia, sul fronte balcanico o a Tientsin in Cina) oppure a bordo di navi perdute in mezzo a mari sconosciuti. Le atrocità dei combattimenti, i bombardamenti, i rastrellamenti, le esecuzioni, la prigionia e i lavori forzati, il ritorno avventuroso da ‘sbandati’ e i miracolosi ricongiungimenti…

A queste testimonianze si sono aggiunti i ricordi di quanti erano rimasti a casa a piangere i propri lutti oppure nell’angoscia per la sorte dei cari dispersi o lontani, il conforto e l’aiuto vicendevole, l’ammasso, il razionamento, la fame ma anche lo sbarco degli Alleati, le battaglie sui valichi dei Monti Lattari, i rest camp,

Salerno capitale del Regno del Sud, il re a Ravello e a Raito, quel maledetto treno 8017, i rimpatri della Croce Rossa…

Tutto questo riecheggia nella narrazione dei testimoni ma anche dalla testimonianze dei “figli della guerra” e dai ricordi dei nipoti, di quella che fu una guerracomplessa, in buona parte ancora poco conosciuta dai più…»

La presentazione del libro “Voglia di Raccontare ” di Rita Di lieto edito da Officine Zephiro si terrà il 20 dicembre presso l’Aula consiliare del Comune di Minori alle ore 18.00.

La presentazione è inserita all’interno della rassegna Nonne e Nonni Ambasciatori di Pace |Unicef Italia.