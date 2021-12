A Meta VacciaScuola, il sindaco Tito: “Verrà somministrato il vaccino Moderna”

Sabato 4 dicembre è la giornata dedicata alla vaccinazione degli studenti della penisola sorrentina. Presso l’IC Buonocore Fienga di Meta, in via G. Marconi 21, è in programma dalle 9 alle 15 l’open day “Vacci…a scuola” che consente a tutti di ricevere prima, seconda o terza dose di vaccino anti-covid 19, anche per tutte le persone vaccinate con Janssen di Johnson&Johnson da oltre 5 mesi per ricevere la dose booster. Intanto il sindaco di Meta, Peppe Tito, fa una comunicazione importante in occasione della campagna vaccinale in collaborazione con l’Asl Na 3 Sud, specificando che verrà praticata la somministrazione del Vaccino Moderna. A novembre 2020 con le chiusure risultavano positive 29 persone – aveva commentato Tito in una diretta di alcuni giorni fa. Oggi 21 novembre con in corso le vaccinazioni contestiamo le 32 persone positive. Di queste 32 persone dobbiamo segnalare che circa il 50% risulta non vaccinato. Di questi non vaccinati uno è ricoverato. Tutti risultano con sintomi. L’altro 50% vaccinato fortunatamente non ha sintomi da aver bisogno di cure opportune.