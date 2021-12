A Meta in Piazza Casale mercatini di Natale, corso di pasticceria Napoletana e Show cooking

A Meta continua il ricco programma delle manifestazioni natalizie ed oggi nel cuore del centro storico della città, in Piazza Casale, Corso di pasticceria Napoletana e Show cooking con Panettone e cassata a cura dell’Associazione Cuochi Penisola Sorrentina. Inoltre sono presenti i mercatini di Natale con tante idee utili ed originali per poter acquistare dei regali per se stessi o per i propri cari. La serata dal clima piacevole ha già richiamato adulti e piccini per vivere una serata all’insegna dell’allegria, della buona musica, dell’ottimo cibo il tutto in una bellissima atmosfera natalizia.