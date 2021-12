Natale da Napoli a New York :

In Penisola Sorrentina,saremo a Meta il 2 Gennaio per il Gran Concerto di Capodanno dalla meravigliosa Basilica della Madonna del Lauro

A Meta il gran concerto di Capodanno di Francesca Maresca “Da Napoli a New York ” . La bravissima cantante di Piano di Sorrento, che Positanonews segue da venti anni , ci informa di una sua esibizione che davvero consigliamo a tutti di non perdere .

Quanno nascette ninno, Fermarono i cieli,brani composti da Sant’Alfonso Maria De Liguori ,affascinanti storie come La leggenda del lupino , Stella d’argiento ,Stella Diana,si fonderanno con le suggestive White Christmas ,Adeste Fideles, Feliz Navidad ,Stille Nacht ,Happy Xmas ,Oh Happy Day, ma anche l’Avemaria di Astor Piazzolla ,Avemaria di Bach ed il Magnificat di Marco Frisina

Ad accompagnarla in questo percorso tre musicisti di raffinato talento che intendono la musica come spiraglio di apertura all’arte, come ricchezza dell’anima ,mettendo insieme le loro diverse esperienze musicali con l’intento di proporre al pubblico una maggiore varietà di stili e repertori.