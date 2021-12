A Massa Lubrense, presentata “La Cantata di Natale” di e con Marco Palmieri

Massa Lubrense (NA) Ieri sera all’interno della chiesa di Santa Maria delle Grazie è stata presentata l’opera “La Cantata di Natale”, una rappresentazione teatrale che alterna prosa a canti tradizionali per la sapiente regia dell’attore e autore Marco Palmieri. Lo spettatore grazie a questo spettacolo viene letteralmente catapultato nella magia del Natale tradizionale, quello legato alle nostre radici più genuine, non mancano a tal proposito citazioni per Viviani, e le magnifiche canzoni della cultura popolare partenopea come “Quanno nascette Ninno” di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori o “Stella Diana” di Carlo Faiello, senza dimenticare l’Ave Maria, che interpretata accanto alla statua della Madonna nel giorno dell’Immacolata, ha donato un momento davvero emozionante a tutti gli spettatori. Protagoniste di quest’incontro Daniela Ioia che si è alternata con Palmieri nella recitazione delle parti in prosa, un’attrice dalla voce profonda e seducente che graffia e commuove (Un Posto al Sole, Gomorra 4), con lei al centro dell’altare la cantattrice Chiara Di Girolamo, se dico che ha la stessa grazia e eleganza di Lina Sastri non credo di esagerare, al pianoforte Gabriella De Carlo, che vanta prestigiose collaborazioni da Aldo Giuffré a Tato Russo. Marco Palmieri ha offerto al pubblico ottimo teatro religioso, la sua prova attoriale e registica si è completata nella scelta di testi molto accattivanti, alcuni scritti a quattro mani con un’altra bravissima sceneggiatrice e scrittrice Maria Rosaria Selo, di cui vi consiglio il nuovo romanzo “L’albero dei mandarini”, edito da Rizzoli, leggetelo o regalatelo a Natale, in entrambi i casi rimarrete soddisfatti. A Marco Palmieri ho chiesto di illustrarmi brevemente nascita e realizzazione di questo progetto: “Ho scritto queste pagine ispirato dalla sacralità della rappresentazione; le ho scritte quest’anno mettendo insieme anche un po’ di ricordi personali, pescando immagini, figure, personaggi, situazioni che appartengono alla nostra tradizione più genuina quella dei nostri avi perché volevo arrivare al cuore delle persone. Stiamo vivendo un tempo cupo ma noi artisti per primi non dobbiamo rimanere sudditi della paura, con la nostra arte dobbiamo emozionare, scuotere le coscienze intorpidite da questo tempo pieno di incertezze e infondere fiducia”.(Il prossimo appuntamento con La Cantata di Natale è il 22 dicembre presso la chiesa dei Santi Santi Prisco ed Agnello, Sant’Agnello). La serata ha registrato in chiusura l’intervento dell’Assessore Avv. Giovanna Staiano, che ha illustrato il programma degli eventi natalizi di quest’anno. Programma che ha badato al sodo, cercando e trovando fondi che non pesassero sulla casse comunali, perché quel denaro, visto il momento, andava e va indirizzato in primis verso quella parte della cittadinanza che il covid ha messo in ginocchio, ma nonostante queste premesse di sobrietà, Massa sarà palcoscenico per artisti del calibro di Beppe Servillo il 29 dicembre nell’ex Cattedrale (oggi chiesa di Santa Maria delle Grazie N.d.A.), immancabile prima però, il 25 dicembre, il tradizionale momento che la città di Massa Lubrense da sempre dedica al canto corale su tutti il gospel, così come il 31 dicembre è programmato il concertone di fine anno, infine l’enogastronomia e non solo, che sarà protagonista di Massa EXPO…NE il 17,18 e 19 dicembre a Sant’Agata sui due Golfi, per tutti gli altri eventi vi invito a consultare il sito del Comune di Massa Lubrense. Infine un sentito ringraziamento al padrone di casa il parroco don Gennaro Boiano e ai suoi parrocchiani per accoglienza e disponibilità.

di Luigi De Rosa

Alcuni momenti de "La Cantata di Natale", chiesa di Santa Maria delle Grazie (Massa Lubrense)

Daniela Ioia, Marco Palmieri,l’Ass.Giovanna Staiano, Chiara Di Girolamo e Gabriella De Carlo