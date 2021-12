A Massa Lubrense positive insegnante ed alunna

In base ai dati comunicati negli ultimi giorni dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 3 Sud sulla diffusione del CoViD-19 nel territorio di Massa Lubrense risultano due nuovi positivi al tampone molecolare, che, come fa sapere il sindaco Lorenzo Balducelli, “sono asintomatici e si trovano in isolamento domiciliare”. Quattro sono, invece, i guariti. Sono stati eseguiti ulteriori 124 tamponi di controllo risultati negativi. Ad oggi sul territorio del Comune costiero ci sono 23 cittadini risultati positivi al CoViD-19.

”Inoltre – aggiunge il sindaco – vi informo che una docente della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Pulcarelli è risultata positiva al test antigenico. Si è in attesa della conferma del tampone molecolare che sarà esitato nella giornata di oggi. Immediatamente la dirigente scolastica ha attivato il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl per procedere con il protocollo anti Covid. Le classi che hanno avuto contatto con la docente sono la classe I e la II B”.

Intanto “alla scuola dell’Infanzia di Monticchio – informa ancora Balducelli – presso la sezione B appartenente all’Istituto Comprensivo Bozzaotra è risultata positiva al tampone molecolare una bambina presente nel conteggio dei positivi di ieri. La piccola alunna però non frequentava da diverso tempo la scuola, pertanto sentiti i sanitari dell’Asl non sarà necessario il tracciamento della classe interessata e del personale docente e non della scuola”.