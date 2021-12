A Maiori si svolgerà regolarmente il mercato settimanale sia il 24 che il 31 dicembre

Maiori, costiera amalfitana. Il Comune rende noto che il mercato settimanale si svolgerà regolarmente sia domani mattina 24 dicembre che il venerdì successivo 31 dicembre. Una bella notizia per i tanti cittadini che potranno così effettuare tranquillamente le proprie spese anche nei giorni della vigilia di Natale e Capodanno.

Al fine lo svolgimento del mercato si raccomanda di rimuovere le auto dal Corso Reginna (parte alta) e da Via Pedamentina.

Dalle ore 20:00 del giovedì fino alle ore 14:00 del venerdì è possibile, per i residenti muniti di regolare contrassegno, parcheggiare l’auto nelle aree destinate alla sosta turistica del lungomare previo pagamento ticket “residente”.