A.A.A. Cercasi USCA disperatamente!

Come riporta “Nessuno tocchi Ippocrate” nel suo post su facebook

L’appello viene dal 118 campano: dove sono finite le unità speciali di continuità assistenziale? Parliamo di colleghi medici, spesso neolaureati, pagati 40 euro l’ora per assistere a domicilio i malati covid e per effettuare tamponi. Colleghi che lavorano in orari di ufficio e non fanno le notti, le festività? Le trascorrono a casa oppure fanno turni molto comodi!

Forse ci sono, ma le unità sono troppo poche!!!