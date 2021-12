“Galà della lirica” al Museo Correale

Il Concerto “Galà della lirica” in programma domenica 12 dicembre alle ore 19.00, propone le arie più celebri dell’affascinante mondo dell’opera, interpretate dal soprano Giusy Maresca.

In scena le musiche di grandi compositori: W.A.Mozart, V.Bellini, G.Donizetti, G.Verdi e G.Puccini. Per poi concludere con i grandi classici della canzone napoletana.

In un luogo ricco di storia nel cuore di Sorrento custode di un patrimonio d’arte inestimabile: il Museo Correale di Terranova. L’ amore per l’arte e per l’opera si fondono in un’unica serata, piena di emozioni.

INGRESSO LIBERO (per qualsiasi informazione contattare il numero 3342272852)

Giusy Maresca, figlia della Penisola Sorrentina, è laureata in Canto lirico e Musica da Camera, con il massimo dei voti e menzione, ha cantato nei teatri italiani più importanti.