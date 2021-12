12 dicembre: strage di piazza Fontana

Da Minori in Costiera amalfitana il ricordo di Gaspare Apicella

Il 12 dicembre 1969, nella tremenda stagione delle stragi messe in atto da gruppi eversivi, arriva quella di piazza Fontana a Milano alla sede della Banca Nazionale dell’Agricoltura.

Bilancio triste: 17 morti e 88 feriti.

In contemporanea si registrano attentati anche a Roma.

Le conseguenze della terribile giornata sarebbero state molto gravi e dirompenti se i dispositivi piazzati a piazza della Scala e al Tribunale a Milano fossero esplosi.,

A Roma ordigni alla Banca Nazionale del lavoro a san Basilio, a piazza Venezia ed all’Altare della Patria provocarono 16 feriti.

L’ordigno della Banca dell’Agricoltura fu considerato l’imput della strategia della tensione.

NESSUNO HA MAI SERIAMENTE PAGATO PER TUTTO QUANTO