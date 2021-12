100.000 euro di aiuti in buoni spesa per le famiglie in difficoltà a Massa Lubrense

E’ stato pubblicato, infatti, sul sito istituzionale del Comune il bando del settore politiche sociali per aiutare i nuclei familiari in difficoltà per l’emergenza economica derivante dalla pandemia da COVID 19. Nello stesso bando sono indicate i requisiti familiari e reddituali per accedere ai buoni spesa.

Le domande potranno essere presentate con l’apposita modulistica in forma cartacea presso il protocollo del Comune di Massa Lubrense o via mail all’indirizzo servizisociali.massalubrense@pec.it fino al 30 dicembre.

I buoni spesa del taglio di dieci euro saranno distribuiti ai nuclei familiari aventi diritto per un importo variabile dai 200 ai 600 euro. I coupon potranno essere spesi presso gli esercizi commerciali convenzionati con il Comune di Massa Lubrense ed utilizzati per l’acquisto di generi alimentari, prodotti per l’igiene personale, detersivi e farmaci.

“Mettiamo a disposizione delle famiglie in difficoltà 100.000 euro di buoni spesa provenienti da un fondo governativo -dichiarano il sindaco Lorenzo Balducelli ed il consigliere delegato ai servizi sociali Mina Minieri- questi fondi saranno erogati nei prossimi mesi a conclusione dell’istruttoria e delle verifiche. Intanto prima della fine dell’anno saranno in pagamento altri 100.000 euro dei bonus utenze di un precedente bando. Abbiamo cercato di dosare durante quest’anno i diversi aiuti per assicurare una continuità di aiuto alle famiglie che hanno avuto difficoltà economiche amplificate dalla crisi pandemica. Si tratta di un doveroso gesto di vicinanza e di solidarietà verso nuclei familiari in condizioni di disagio”.