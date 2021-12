10 mila tamponi per i bambini in Penisola Sorrentina: i primi 400 sono negativi. Per contrastare il Covid e limitare quanto più possibile il contagio, nelle scuole della Penisola Sorrentina saranno effettuati oltre 10mila tamponi.

Sono già cominciati i tamponi nelle scuole di Sant’Agnello, Piano di Sorrento, Sorrento e Vico Equense. Si procede con il tampone antigenico, se questi dovessero risultare positivi si prosegue con il molecolare.

Oltre 400 sono risultati essere già negativi. Soltanto uno era risultato essere positivo, ma questa positività non è stata confermata dal successivo tampone molecolare.

Insomma, ottime notizie dalle scuole della Penisola Sorrentina.