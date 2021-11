Voragine a Sant’Agnello, si continua a lavorare per i controlli e la messa in sicurezza

Sant’Agnello, continuano le operazioni di controllo per la voragine apertasi in Piazza Municipio a seguito delle abbondanti precipitazioni che questa notte hanno flagellato l’intera penisola sorrentina. Si cerca di calcolare con esattezza la profondità cercando di capire anche la cause alla base di questo crollo dell’asfalto così importante e che, solo per un caso fortuito, non ha provocato vittime essendosi verificato nelle ore notturne. Un disagio per i cittadini ma anche una preoccupazione in attesa della verifica della stabilità della zona che, come ci testimonia un residente, non è nuova ad episodi del genere essendosi verificato qualcosa di simile anche molti anni fa. Non va dimenticato che l’intera penisola sorrentina è costruita su una rete di valloni e grotte, su un territorio sicuramente particolare che necessita di continui controlli. La zona resta ovviamente transennata permanendo una situazione di oggettivo pericolo.