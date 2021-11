Voragine a Sant’Agnello, la testimonianza di un residente: “In zona si era già verificato un episodio simile”

Sant’Agnello. Non si fermano le operazioni di controllo per la voragine apertasi in Piazza Municipio a seguito delle abbondanti precipitazioni di questa notte. Una scena davvero surreale che da stamattina sta facendo il giro dei social e dei TG locali e che lascia veramente sgomenti soprattutto nell’immaginare cosa sarebbe potuto succedere se fosse accaduto nel momento in cui sul posto ci fossero state delle persone. Abbiamo ascoltato la testimonianza di un residente il quale ha dichiarato di non essersi accorto di nulla ma di aver sentito il suo cane abbaiare proprio nell’orario in cui la voragine si è aperta. Inoltre, ha precisato che nell’area in cui attualmente si trova Piazza Municipio un tempo c’erano due corsi d’acqua a testimonianza che il sottosuolo è comunque attraversato da valloni. Ed ha aggiunto che in passato, quasi nella stessa zona in cui oggi si è aperta la spaventosa voragine, si era già verificato un episodio simile.