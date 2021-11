Voragine a Sant’Agnello, il sindaco: “La prossima settimana un ulteriore sopralluogo per verificare la fattibilità del progetto proposto”. Riportiamo di seguito le parole del sindaco di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani, in seguito all’apertura della voragine, avvenuta negli scorsi giorni, nel centro del paese, in piazza Municipio.

Per la voragine verificatasi nei pressi della casa comunale, questa mattina ho incontrato in Napoli la dott.ssa Santaniello, dirigente del dipartimento difesa suolo e il dottor Antonio Malafronte dirigente dell’ufficio del genio civile, unitamente al responsabile dell’ufficio tecnico comunale ing. Antonio Provvisiero ed al geologo incaricato dal Comune dott. Angelo Stabile con l’obiettivo di reperire le risorse necessarie per effettuare i lavori necessari per il ripristino dei luoghi in condizioni di massima sicurezza.

Ai funzionari sono stati illustrati in modo più dettagliato quanto accaduto nonché gli esiti di ulteriori indagini svolte ed il rilievo delle cavità ipogeo effettuato con tecnologia LASER SCANNER dallo speleologo dott. Umberto del Vecchio su incarico del Comune.

La dirigente dott.ssa Santaniello ed il dott. Malafronte hanno dato piena disponibilità per giungere in tempi rapidi al ripristino e alla messa in sicurezza dell’area ricorrendo all utilizzo di fondi già disponibili per l’emergenza idrogeologica del territorio campano.

A tal proposito ha dato disposizione affinché sia eseguito un ulteriore sopralluogo per verificare la fattibilità delle soluzioni progettuali da noi proposte in modo da poterne quantificare in via definitiva la spesa necessaria e quindi procedere rapidamente all impegno dei fondi necessari.

Il sopralluogo è stato programmato per la prossima settimana.