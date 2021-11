Voragine a Sant’Agnello: chiusa via Aniello Balsamo. Le intense piogge di questa notte hanno provocato l’apertura di una profonda voragine nel centro di Sant’Agnello, in piazza Municipio. Sul posto, dopo l’allarme lanciato dai residenti, sono immediatamente giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Piano di Sorrento, gli uomini della Protezione civile ed il sindaco Piergiorgio Sagristani.

Nell’attesa anche dello speleologo, il quale dovrà verificare tutti i canali per verificare se ci sono altri tipi di problemi, via Aniello Balsamo è stata chiusa. Disagi, dunque, per coloro che devono andare a Sorrento e cercavano vie alternative, e per i commercianti, che perdono la giornata di lavoro.