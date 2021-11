Virus sinciziale nei bambini, a Castellammare in tanti ricoverati

Castellammare di Stabia ( Napoli ) Un bimbo di sei mesi è morto a Castellammare per il virus sinciziale. Il reparto di pediatria del San Leonardo ha ricoverato decine di bimbi piccoli nelle ultime settimane. “I ricoveri nei reparti pediatrici e nelle terapie intensive aumentano: sempre più neonati e bambini piccolissimi sono colpiti da bronchioliti e polmoniti causate dal virus respiratorio sinciziale. Il virus ogni anno causa epidemie stagionali, ma quest’anno è arrivato in anticipo e in forma più violenta. Probabilmente responsabile di questo quadro attuale è anche il Covid. bronchiolite è una delle forme cliniche presenti nel bambino piccolo dovute appunto al virus respiratorio sincinziale”, spiega Pregliasco, ”È un classico di ogni stagione ed è uno tra i tanti virus a somigliare all’influenza”. Normalmente si fa vedere nel periodo più avanzato dell’inverno, ha un andamento quasi legato alle feste. Quest’anno invece è cominciato in anticipo: “Può essere collegato al fatto che l’anno scorso una gran quota di bimbi lo ha schivato, perché sono circolati pochissimi virus, grazie all’efficacia degli interventi di contenimento del Covid. Quest’anno c’è una platea più ampia”. Questo virus nell’adulto e nell’anziano porta a delle forme che si assomigliano, mentre nel bambino l’azione a livello dei piccoli bronchi, con un’infiammazione importante, determina una forma di affanno che agita tantissimo i genitori: “Vedono la fame d’aria, la difficoltà di scambio d’ossigeno”. I sintomi della malattia sono la febbre e appunto questa difficoltà respiratoria, l’elemento che più inqueta i genitori. “Per i bambini prematuri, per i quali la malattia comporta un rischio, esiste anche una possibilità di profilassi con degli anticorpi monoclonali” spiega Pregliasco, “Inoltre io stesso faccio parte di un gruppo di lavoro che sta cercando di mettere a punto un vaccino per gli adulti”.