Violento temporale si abbatte su Positano: alcune zone in blackout

In queste ore si è abbattuto un violento temporale sulla costiera amalfitana e su Positano. Sono numerosissime le allerte meteo che in alcune zone d’Italia hanno portato i sindaci a predisporre la chiusura delle scuole. La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato nei giorni scorsi diversi comunicati d’allarme per il maltempo che si sarebbe abbattuto sul nostro territorio. A Positano sono in corso forti piogge con lampi, tuoni e anche qualche blackout. Alcune zone della città verticale, infatti, si trovano senza corrente.

L’Italia si troverà a fare i conti con un vortice mediterraneo che si colloca poco ad ovest del Bel Paese e intorno a suo centro si sviluppa un intenso sistema frontale che sta impegnando parte delle nostre regioni più occidentali con condizioni di maltempo anche intenso. Nella morsa delle precipitazioni più insistenti sono il Nordovest, la Sardegna, le regioni centrali tirreniche e la Sicilia, con rovesci anche temporaleschi sulle due isole maggiori. Tempo più stabile invece sulle regioni orientali, protette dall’anticiclone dall’Europa orientale si estende fino ai Balcani e all’Adriatico.