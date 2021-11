Vincenzo D’Abbrunzo – Il talento napoletano

Campania. Vincenzo D’Abbrunzo è il centrocampista classe 1997 del Montagnano 1966, arrivato dal 2017 dalla Sangiovannese 1927 in serie D. Si trasferisce dalla Campania per coltivare la sua passione per il calcio, prima nella Nazionale giovanile dell’Italia per poi approdare nel calcio dilettantistico con la Sangiovannese 1927. Diventato subito il perno per la sua squadra, lui che con i suoi piedi e la sua tecnica serve assist e distribuisce palloni importanti ai suoi compagni di squadra. Studia e gioca a calcio, lodevole la sua annata con la Beretti dell’Arezzo, elemento determinante che trascina gli amaranto alle fasi finali Nazionali. Il fantasista raggiunge il massimo della forma, sia a livello fisico e che tecnico, quando un infortunio lo allontana dai campi da gioco. Un danno enorme, sembra irreparabile, soprattutto per chi apprezzava le sue movenze eleganti in campo, il suo tocco di palla delicatissimo e la sua tecnica sopraffina, dovrà fare a meno del calcio per un importante periodo. Dopo il lungo stop, viene trasferito al Montagnano 1966, squadra di una piccola cittadina di Arezzo, dove colleziona più di 100 presenze e 50 reti.

Vincenzo, non ha mai perso l’entusiasmo di scendere in campo, di allenarsi e lavorare sodo per restare sempre in forma. Nella gara disputata ieri contro la compagine Alberoro, il fantasista napoletano, in panchina per affaticamento muscolare, entra e risolve il match con una delle sue prodezze riservate.

Mai fermarsi Vincenzo!

a cura di Michele Vario