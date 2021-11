Villa Fondi a Piano di Sorrento, De Luca dice di accellerare sulle terze dosi di vaccino contro il Covid e qui si chiude il mercoledì. L’hub vaccinale della Penisola sorrentina sotto i riflettori di Positanonews, come stiamo facendo dal primo giorno che è stato aperto. Abbiamo sentito Draghi e De Luca, presidente della Regione Campania, di accellerare sulle terze dosi, come tutta risposta il principale hub della Terra delle Sirene è chiuso non solo il lunedì mattina, e sabato e domenica, ma anche mercoledì pomeriggio, per adempimenti burocratici legati al Green Pass. Insomma per fronteggiare la Pandemia da coronavirus Covid – 19 il Governo preme sull’accelleratore, addirittura ci si dovrebbe fare la terza dose di vaccino dopo cinque mesi, e qui frenano. Come al solito notiamo la scarsa informazione, in mezz’ora che siamo stati sul posto abbiamo trovato diverse persone che erano arrivate per farsi il vaccino ma sono dovute tornare indietro, pazientemente torneranno domani mattina. Ma ci immaginiamo che succede se i carottesi perdessero il riferimento di Villa Fondi e dovrebbero andare non si sa dove a farsi i vaccini in casi del genere? A Massa Lubrense, Vico Equense, Castellammare di Stabia ? Ancora non si sa di certo . Aspettiamo prima che finisca anche la quarta ondata e poi si pensi, giustamente, a chiudere il centro vaccinale. E cerchiamo di accellerare e dare maggiori informazioni…