Vietri sul mare, per la Giornata Nazionale degli Alberi l’amministrazione comunale pianta un abete presso l’istituto “A. Pinto”

Vietri sul Mare. Il Consigliere Delegato alle Politiche Ambientali Salvatore Pellegrino e il Consigliere Delegato all’ Istruzione Stefania Fiorillo rendono noto: «Il 21 Novembre in tutta Italia si festeggia la Giornata Nazionale degli Alberi. Sappiamo quanto gli alberi siano indispensabili per le loro capacità: consentono di assorbire l’anidride carbonica e rilasciare ossigeno, prevenire il dissesto idrogeologico e proteggere la biodiversità. L’Amministrazione del Comune Di Vietri in collaborazione con la Dirigente Scolastica ha piantumato presso l’Istituto A. Pinto un abete per la ricorrenza. Il sorriso e la felicità dei bambini valgono più di ogni altra cosa, si ringrazia la scuola per la disponibilità, e la società Vietri Sviluppo per il trasporto».