Vietri sul Mare. Ladri di ciclamini a Ciroppoli, ristoratore ripristina l’aiuola.

A Ciroppoli di Vietri sul Mare, località ignota ai più nonostante sia ritenuta il primo agglomerato urbano della città alle porte della Costiera Amalfitana, da tempo i residenti s’autotassano per il bene comune. Una piazza curata, panchine per gli anziani, fiori e pulizia a turno a completare il lavoro degli operai della “Vietri Sviluppo”. Purtroppo, però, come accade di frequente in molte zone di Vietri sul Mare, i fiori collocati per rendere più belle le aiuole nei giorni scorsi sono stati trafugati da ignoti malfattori.