Vietri sul Mare: Imbimbo lascia ed il Comune resta senza il segretario

Lascia il suo posto al Comune il segretario comunale Giovanni Imbimbo. Andrà a ricoprire lo stesso ruolo a Siano, avvicinandosi così a casa. E nel paese della Costiera il suo addio lascia un vuoto: è stato un esempio di professionalità e attaccamento al suo delicato ruolo nella macchina amministrativa. Per il Comune è una perdita non sono il termini lavorativi.

«Dopo molti anni di servizio nel nostro Comune il segretario Imbimbo cambia sede di lavoro – dice il sindaco Giovanni De Simone – Per l’Amministrazione è stata una brutta notizia, ma si tratta di una richiesta alla quale non è possibile rispondere di no, considerata la possibilità per il segretario di avvicinarsi al proprio paese. Ringrazio personalmente e a nome di Vietri sul Mare il dottor Imbimbo per il lavoro svolto in questi anni nei quali è stato impegnato non solo nel ruolo di segretario comunale, ma anche come funzionario al servizio sociale, turistico, cultura, sport, informatizzazione, anagrafe e settore giovanile».