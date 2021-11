Vietri sul Mare, domani scuole chiuse a causa dell’allerta meteo

Vietri sul Mare, costiera amalfitana. Il sindaco Giovanni De Simone comunica che, visto l’avviso della Protezione Civile della Regione Campania che ha prorogato l’allerta meteo di colore arancione dalle ore 18.00 di oggi domenica 28 novembre per le prossime 24 ore, ha ritenuto opportuno per motivi di sicurezza ed al fine di prevenire situazioni non prevedibili collegate al fenomeno meteorologico procedere alla chiusura di tutti i plessi scolastici, di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per la giornata di domani Lunedì 29 novembre.