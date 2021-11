Vico Equense, via Raffaele Bosco disastrosa. Maurizio Cinque: “Necessari interventi immediati”

Preoccupa lo stato di manutenzione delle strade vicane. Buche, crepe, asfalto danneggiato e in alcuni casi, riparato in malo modo. È questo lo scenario che ogni cittadino, a piedi o a bordo della propria auto, deve affrontare ogni mattina. Situazioni spesso denunciate sui social dai residenti stessi che, in più riprese, hanno subito danni e ferite proprio a causa del pessimo stato delle strade.

Voragini, cedimenti, buche profonde che si sono vistosamente allargate con le precipitazioni degli ultimi giorni. Una situazione che mette a serio rischio l’incolumità degli automobilisti e dei motociclisti costretti a pericolosissimi slalom per evitare i crateri o a balzi, sussulti, impatti violenti. Un’urgenza che richiede interventi rapidi, così come sottolinea Maurizio Cinque, leader dell’opposizione, che focalizza la sua attenzione sulla strada (22 chilometri) che raccorda tutte le borgate del Comune. “La Raffaele Bosco – dichiara Cinque – merita e richiede interventi immediati. Non se ne può più. Lavori iniziati e non ancora conclusi, ci sono dei tratti di muri caduti da anni. Chi vive e utilizza la strada subisce disagi notevoli. Inoltre, alcune strade secondarie si trovano in condizioni pessime, anche qui credo sia necessario agire il prima possibile.”