Vico Equense, venerdì 26 novembre il Consiglio Comunale. Finalmente si nomina la Giunta

Vico Equense. Il sindaco Giuseppe Aiello rende noto che venerdì 26 novembre 2021 alle ore 11.00 si terrà il Consiglio Comunale in prima convocazione ed in seduta pubblica e sessione straordinaria presso la nuova Casa Comunale di Via Luigi De Feo per trattare gli argomenti di cui all’Ordine del Giorno:

1) Insediamento del Consiglio Comunale. Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità del Sindaco e dei Consiglieri Comunali.

2) Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale di Vico Equense.

3) Giuramento del Sindaco.

4) Comunicazione dei componenti della Giunta Comunale.

5) Nomina Commissione Elettorale Comunale.

Finalmente, quindi, anche Vico Equense nominerà la sua giunta essendo l’unica città in Campania che, dopo le recenti elezioni amministrative, non lo aveva ancora fatto. Sono molteplici le ipotesi ma sembra quasi certa la nomina come Presidente del Consiglio dell’ex sindaco Andrea Buonocore. Per il resto bisognerà attendere il 26 novembre per conoscere con esattezza i nomi dei componenti e le varie deleghe.