Vico Equense, vanno alla Cartiera a Pompei e le rubano le scarpe appena comprate. Incredibile episodio questa sera, che però da la misura dello stato di malessere del circondario nella provincia di Napoli. Mamma e figlia di Vico Equense si recano alla Cartiera per una serata tranquilla di shopping quando le rubano le scarpe appena comprate. Si sono recate alla vigilanza e al negozio per chiedere aiuto, o almeno la visione delle telecamere, che al momento avrebbe potuto individuare subito il ladro, oppure fare un avviso vocale per chiedere se qualcuno avesse preso le scarpe per errore, invece niente. La risposta è stata che dovevano andare dai carabinieri a Pompei, ma di notte, in quella situazione, hanno desistito. Nei centri commerciali purtroppo non c’è quella umanità e quella sicurezza che si può avere invece quando si sta in Penisola sorrentina o Costiera amalfitana, fra Sorrento e Amalfi, sicuramente avrebbero almeno tentato di vedere le telecamere spontaneamente e cercato di risolvere senza lasciare due persone in questo modo.