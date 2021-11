Vico equense, Treno bloccato in galleria 45 minuti per de Gregorio è tutto normale, ma non si stava al buio

Vico equense (Napoli) Un treno della Circumvesuviana bloccato per circa 45 minuti all’interno di una galleria, lasciando i passeggeri per buona parte del tempo al buio, è “un disguido che può capitare, non è nulla di particolare”. Parole di Umberto de Gregorio, presidente dell’Eav, la holding regionale che si occupa, tra mille polemiche, del trasporto pubblico. Per il manager si tratta di “un evento di normale disguido che purtroppo può capitare”. Il treno, nonostante le testimonianze dei presenti e alcune foto pubblicate sui social, “non era al buio, nessun panico: tutte balle”. Ciro Cuozzo