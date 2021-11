Vico Equense, si è svolto nel complesso della SS. Trinità e Paradiso il Galà del Provolone del Monaco

Vico Equense. Il sindaco Giuseppe Aiello comunica: « Sabato 27 novembre ho avuto l’onore di partecipare al consueto appuntamento del galà del Provolone del Monaco e le premiazioni annuali. Il Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco D.O.P. ha organizzato il primo momento nella suggestiva location della Sala delle Colonne all’interno della SS. Trinità e Paradiso per poi spostarsi al Moon Valley. Il presidente del Consorzio, Giosuè De Simone, ha brillantemente esposto gli ultimi traguardi del formaggio stagionato più rappresentativo della regione Campania e più amato da chef, pizzaioli e buongustai di tutto il mondo.

È stata l’occasione per fare il punto sulle ripercussioni post pandemia subite dal settore, ma anche per premiare La Verde Fattoria del Monte Comune con il Trofeo “Fernando De Gennaro” per il miglior Provolone del Monaco con una stagionatura maggiore di dodici mesi. Sono stati poi premiati, sempre a cura di Maria Sarnataro vice presidente nazionale dell’Onaf, Il Caseificio Carmela Perrusio per la categoria 6-8 mesi, e il Caseificio Carbone per 8-12 mesi.

Infine tutti gli allevatori hanno ricevuto il famoso premio “Andrea Buonocore”. Abbiamo concluso la serata con un assaggio del Provolone del Monaco, grazie ai deliziosi piatti cucinati dagli studenti dell’Istituto Alberghiero “Francesco de Gennaro”. Vico Equense, anche in questa occasione si conferma punto di riferimento per prodotti di eccellenza di un paniere gastronomico ampio, diversificato ed apprezzato da tutto il mondo del food».