Vico Equense, sequestrata una discarica sul Monte Faito

Vico Equense. Grazie all’intervento del WWF, da sempre attento alle violenze perpetrate ai danni dell’ambiente, è stata scoperta e posta sotto sequestro una discarica a Monte Faito, polmone verde della penisola sorrentina dove troppo spesso la natura viene “violentata” e non rispettata. Sulla strada che porta da Quisisana alla zona montuosa sono stati rinvenuti diversi rifiuti tra i quali scarti di lavori edili e mobili. Si tratta di una strada chiuso al traffico da diversi anni ma che, proprio per questo, viene utilizzata da parte di chi vuole disfarsi in modo illegale di rifiuti spesso ingombranti certi di non essere scoperti.