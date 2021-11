Vico Equense registra 6 nuovi casi di positività al Covid-19

Vico Equense, il sindaco Giuseppe Aiello aggiorna la situazione epidemiologica in città rendendo i noti i dati pervenuti dall’ASL NA 3 Sud e che fanno registrare un aumento dei contagi. Si registrano, infatti, 6 nuovi casi di positività al Covid-19 che fanno salire a 29 il totale degli attualmente positivi sull’intero territorio comunale, considerata l’avvenuta guarigione di 2 cittadini.

Il primo cittadino precisa: «Sale ancora, anche se lievemente, il numero dei contagiati da Covid-19. Vista la situazione epidemiologica che tende al peggioramento, è bene intensificare la prudenza dei comportamenti quotidiani anche e soprattutto da parte dei vaccinati che tendono ad assumere atteggiamenti troppo risoluti. Inoltre, è indispensabile completare la campagna vaccinale con particolare riferimento alla prima dose per chi non avesse ancora aderito».