Vico Equense registra 5 nuovi casi di positività al Covid-19 ed una guarigione

Vico Equense, il sindaco Peppe Aiello aggiorna la situazione epidemiologica in città rendendo i noti i dati pervenuti dall’ASL NA 3 Sud e che fanno registrare una lieve impennata dei contagi. Si registrano, infatti, 5 nuovi casi di positività al Covid-19 che fanno salire a 10 il totale degli attualmente positivi sull’intero territorio comunale, considerata l’avvenuta guarigione di un cittadino.

Il primo cittadino precisa che «Il dato non è allarmante dobbiamo tenere alta l’attenzione e attenerci scrupolosamente alle regole sanitarie fondamentali anti Covid-19. Chiedo ai cittadini la massima collaborazione e l’adesione alla campagna vaccinale anti Covid-19. Il virus non è stato ancora debellato, proteggiamo noi stessi e nostri cari».