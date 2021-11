Vico Equense, progetti per l’impiego in attività dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza

Vico Equense. Il sindaco Peppe Aiello comunica: «Il Comune di Vico Equense in adempimento alla Legge 26/2019 si sta attivando per la misura di contrasto alla povertà mediante la realizzazione di Progetti Utili alla Collettività – PUC – aventi come finalità prevalente l’impiego in attività dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

Nei giorni scorsi abbiamo tenuto una riunione organizzativa che ha tracciato le linee guida. I beneficiari individuati nel Comune di Vico Equense sono 58 e saranno attivi dalle 8 alle 16 ore a settimana, rispondenti ad una duplice logica: restituzione alla comunità del beneficio ricevuto ed occasione di inclusione e crescita personale.

I Progetti Utili alla Collettività si occuperanno di diverse attività:

– supporto alla manutenzione del verde

– pulizia dei rifiuti dalle fioriere e dalle aiuole

– sorveglianza presso le scuole

– supporto alle attività di entrata ed uscita nei plessi scolastici

– controllo nelle sale della biblioteca comunale

– garantire il rispetto delle regole sul distanziamento sociale attraverso controlli quotidiani degli spazi di aggregazione

I progetti individuati partono dalle esigenze della comunità locale e si integrano con le attività svolte dall’ente comunale.

E’ un passo importante per la nostra città nel segno dell’inclusività e della collaborazione con i cittadini, rendendo efficace il reddito di cittadinanza e coinvolgendo al meglio i beneficiari a seconda delle loro inclinazioni e capacità lavorative.

I percettori del reddito di cittadinanza diventeranno una risorsa importante e rappresenteranno un valido aiuto.

Infine, l’assemblea dei sindaci della Penisola Sorrentina la scorsa settimana, mi ha eletto presidente dell’ASPS, l’Azienda Speciale Consortile per la Gestione dei Servizi alla Persona.

Ringrazio i colleghi sindaci per la fiducia, mi impegnerò per svolgere al meglio il compito assegnatomi».