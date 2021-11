Vico Equense: pozza di sangue e vetro in piazzetta a Massaquano, carabinieri sul posto

Paura e apprensione nella frazione Massaquano di Vico Equense, in penisola sorrentina. La pozza di sangue e detriti di vetro lasciano intendere un grave incidente, probabilmente a causa di uno dei tanti ragazzini che spesso giocano in piazza. Intanto sono giunti i carabinieri sul posto per i rilievi del caso, tentando di acquisire i filmati delle telecamere e ricostruire la vicenda grazie ai residenti. Gli stessi cittadini nelle prime ore di questa mattina hanno sentito un’ambulanza nei pressi dell’incidente, ma non hanno la certezza di poter attribuire l’intervento del 118 a questo episodio. La speranza è che chiunque si sia ferito con il vetro ora sia fuori pericolo. A presto aggiornamenti.