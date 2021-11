Vico Equense-Piano di Sorrento: liquami a cascata in via Lavinola? Aumenta il degrado

Degrado in via Vecchia Lavinola, la strada che da Arola di Vico Equense si ricongiunge alla statale amalfitana a Piano di Sorrento. Quella che nacque per essere una strada per far defluire il traffico che intasa la penisola sorrentina, ad oggi, versa in una condizione di degrado assoluto.

La testimonianza in redazione giunge dai lettori, che ci aggiornano costantemente del deterioramento della strada ed eventuali disagi. La situazione pare sia peggiorata, al punto che anche alcune ore dopo la pioggia, da uno dei pozzetti fuoriuscivano liquami, oltre alla perdita ad altri due pozzetti in aumento.

Il periodo critico per Via Lavinola è proprio quello delle forti piogge e temporali che rendono la rete fognaria una bomba ad orologeria. E intanto il mare della costa di Piano di Sorrento e Meta continua ad accumulare le conseguenze di una scarsa manutenzione alle fognature.