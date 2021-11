Vico Equense-Monte Faito: la neve tinge di bianco la conocchia e fa sognare per il Natale

La neve si posa delicata sulla conocchia del Monte Faito, tra Vico Equense e Castellammare. Fiore all’occhiello della catena dei Monti Lattari della Penisola Sorrentina. Il Faito comincia a far sognare gli amanti della montagna in vista di una vigilia di Natale e Capodanno da festeggiare – si spera – con un po’ di neve. Al di là delle immense difficoltà e danni che sta arrecando il maltempo che persiste in Campania e in Italia ormai da giorni. La quota neve scende fino a 800m in Campania e sui Monti Picentini si registrano accumuli di fresca di 5/10cm oltre i 1200m. Sospinti dai intensi venti occidentali i fenomeni si spingono fin verso il Molise, tanto che nevica anche a Campobasso anche copiosamente nel corso del mattino. L’intenso flusso di correnti occidentali innescato dal minimo di pressione in queste ore sull’alto Tirreno sta provocando condizioni di maltempo proprio sulle regioni tirreniche, con rovesci e temporali su bassa Toscana, Lazio, Campania e Calabria. Intanto è stata prorogata l’allerta meteo dalla Protezione Civile della Regione Campania su tutto il territorio regionale, per le prossime 24 ore con allerta di colore arancione in particolar modo sulle coste di Amalfi e Sorrento.