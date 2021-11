Vico Equense, lo chef Tommaso de Rosa dell'istituto alberghiero ha rappresentato l'Italia in Iran

Vico Equense. La tradizione culinaria italiana si tramanda di generazione in generazione abbracciando cultura, patrimonio e identità. L’Italia l’ha celebrata nella VI edizione della “Settimana della Cucina Italiana” nel mondo, dal tema “Tradizione e prospettive della cucina italiana: consapevolezza e valorizzazione della sostenibilità alimentare”, svoltasi dal 22 al 28 novembre. Per l’occasione, l’Ambasciata d’Italia a Baghdad ha ospitato una serie di eventi in collaborazione con lo chef Tommaso De Rosa, docente dell’Istituto alberghiero “Francesco De Gennaro” di Vico Equense, l’Associazione Cuochi “SEML Stabiese Equana Monti Lattari” e Ita Amman. All’evento, iniziato lunedì scorso e conclusosi oggi, ha partecipato un team composto da cinque cuochi, tutti originari della penisola sorrentina, che hanno rivisitato ricette storiche della tradizione sorrentina-stabiese. Ai futuri chef iracheni sono stati mostrati i procedimenti per preparare dessert quali la delizia al limone e il tiramisù, il babà con salsa alla cannella, il bisquit alla nocciola, la torta caprese con mousse alla vaniglia, ma anche primi piatti come ravioli alla caprese, e secondi tra cui il fritto misto di mare e il vitello tonnato. Questi e molti altri ancora sono stati i piatti realizzati con estro e fantasia dal team di chef.