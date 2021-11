Vico Equense: le attività ambulatoriale spostate dal Poliambulatorio di Moiano a Sant’Agnello e Meta. L’Asl Napoli 3 Sud, per assicurare la continuità assistenziale, ha comunicato che a partire da oggi tutti i servizi del poliambulatorio di Moiano, frazione di Vico Equense, saranno trasferiti provvisoriamente a Meta e Sant’Agnello. La sede in piazza Scanna ha, infatti, bisogno di lavori di ristrutturazione, motivo per il quale tutte le prestazioni saranno trasferite in un altro edificio.

Per evitare, dunque, disagi ai cittadini, ma soprattutto il trasloco lontano dalla borgata dei servizi amministrativi, della guardia medica, del punto vaccinale e di quello dei prelievi è stato proposto al direttore dell’Azienda sanitaria, Gennaro Sosto, lo spostamento temporaneo in un immobile poco distante da quello attuale. La soluzione è risultata soddisfacente, tanto che l’Azienda sanitaria ha dato l’assenso alla stipula del contratto per il nuovo immobile.

L’Amministrazione Comunale, dal canto suo, si è impegnata a garantire a proprie spese l’esecuzione dei lavori di manutenzione e adattamento dei nuovi locali, approvando un impegno di spesa pari a 21 mila euro, compreso le forniture necessarie e i costi dell’apparato montascale per le persone con disabilità. Già oggi inizieranno le operazioni di trasloco dalla vecchia alla nuova sede e gradualmente i servizi ritorneranno ad essere erogati a Moiano.