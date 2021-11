Vico Equense in attesa della Giunta: due esterni con Lombardi e Migliaccio? Intanto è record, unico comune senza Giunta in Campania . Una situazione di stallo fra le varie componenti delle liste , fra il sindaco votato Peppe Aiello e il “deus ex machina”, come viene chiamato l’ex sindaco Gennaro Cinque, consigliere della Regione Campania , trascinatore dello stesso Aiello. Una situazione di stallo anche se non crediamo sia possibile escludere la super votata Daniela Gianna , mentre per l’ex sindaco Andrea Buonocore si prospetta il ruolo di Presidente del Consiglio ( ma devo essere votato, ha detto a Positanonews …) .

Sui social emergono varie ipotesi

• Vicesindaco: un noto avvocato

• Urbanistica: un ex consigliere di Montechiaro

• Scuola e politiche sociali: un leone (quota rosa)

• Turismo e commercio: un rappresentante dei commercianti (quota rosa)

• Bilancio: l’ex vicesindaco

A causa di varie vicissitudini, tra cui la positività del Consigliere Regionale ed ex sindaco della città, Gennaro Cinque, di cui il primo cittadino Peppe Aiello è stretto contatto, ma in realtà lo stallo è precedente al contagio per coronavirus Covid – 19 ( senza contare che entrambi stanno, per fortuna, benissimo ) a circa un mese dal ballottaggio a Vico Equense manca ancora la giunta.

Il sindaco Giuseppe Aiello, comunque, sta lavorando in prima persona sulle nomine e il suo telefono si fa incandescente . Le linee guida sono sempre quelle: ogni lista potrà esprimere un assessore. Inoltre, bisogna individuare anche un possibile candidato da eleggere alla presidenza del consiglio comunale che, a meno che non ci saranno colpi di scena, non andrà all’opposizione.

I nomi che circolano sono quelli già noti: Benedetti Migliaccio potrebbe tornare in prima linea, magari con delega all’Urbanistica. Anche lo stesso sindaco uscente, Andrea Buonocore, potrebbe ottenere un riconoscimento politico non solo per l’ottimo riscontro elettorale con le oltre quattrocento preferenze ricevute, ma anche per la disponibilità mostrata durante la campagna elettorale. Campagna elettorale nella quale si è fatto da parte per lasciare spazio ad Aiello. Tra le ultime ipotesi, anche la possibilità che l’ex vicesindaco Franco Lombardi possa trovare spazio in giunta. RImane l’ipotesi Migliaccio, che è stato anche sindaco, voluto da Gennaro Cinque. Un ausilio tecnico per Peppe Aiello che è alle prese con un rebus che prima o poi dovrà risolvere ….