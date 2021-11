Vico Equense, il sindaco Peppe Aiello incontra il Ministro Mara Carfagna per parlare di rilancio e ripresa

Vico Equense. Il sindaco Peppe Aiello oggi è stato ricevuto da Mara Carfagna, Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale: «Rilancio e ripresa sono state le priorità del nostro incontro alla luce delle grandi opportunità offerte dal Pnrr. Al Ministro Carfagna ho parlato delle potenzialità della nostra città, che lei conosce bene, e dell’importanza dei nostri progetti. Un territorio come il nostro, straordinariamente bello e conosciuto nel mondo per le tantissime eccellenze, deve ricoprire un ruolo centrale nell’agenda delle politiche per il rilancio del sud. A seguire ho incontrato alcuni dirigenti del MISE per i lavori del Progetto Terna che interesseranno la frazione di Arola».