Vico Equense, il sindaco Aiello alla Commissione Sanità della Regione Campania per parlare della chiusura del Pronto Soccorso

Vico Equense. Il sindaco Peppe Aiello comunica: «Oggi, insieme a Massimo Coppola, Sindaco di Sorrento, sono stato in audizione alla Commissione Sanità della Regione Campania per evidenziare le condizioni di emergenza non solo della nostra città, ma della intera Penisola Sorrentina, dovute alla perdurante situazione di criticità legata alla chiusura del Pronto Soccorso De Luca e Rossano di Vico Equense e alla mancanza di personale medico. Il diritto alla salute va garantito a tutti i cittadini e, quando viene a mancare, le istituzioni hanno il dovere di farsi portavoce della collettività portando le istanze del territorio in tutte le sedi opportune».