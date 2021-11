Vico Equense. Alle 11.00 di oggi si è svolto il Consiglio Comunale presso la nuova Casa Comunale di Via Luigi De Feo con il giuramento del sindaco, l’elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale e la comunicazione dei componenti della Giunta Comunale. Il Sindaco Giuseppe Aiello rende noto: «Ho giurato lealtà alla mia terra, alla mia gente, al Consiglio Comunale, alla Costituzione. Ho giurato lealtà a Vico Equense e con lealtà condurrò il mio mandato.

Faccio i miei auguri di buon lavoro a tutti i consiglieri comunali in particolare a chi oggi è chiamato a ricoprire questo ruolo per la prima volta. Un ruolo che conosco bene e che ho svolto per anni, ricordo di essere entrato per la prima volta in quest’aula a 24 anni. Conosco di questo ruolo ogni difficoltà, ogni soddisfazione, ogni delusione. A chi siede qui per la prima volta dico una sola cosa: non demordete mai, non lasciatevi abbattere da nessun impedimento. Metteteci impegno e tenacia e ne vedrete i frutti.

Ho intenzione di tenere con tutto il consiglio comunale, anche con la minoranza, un atteggiamento di grande apertura e inclusione. Ci sono temi di fondamentale importanza per la nostra città che hanno bisogno del supporto di tutti i consiglieri comunali. Mi riferisco al Poliambulatorio di Moiano e al Pronto Soccorso di Vico, priorità di interesse collettivo che non hanno colore politico e che devono vederci impegnati insieme per un unico obiettivo.

Da domani non abbiamo più giustificazioni: tutti al lavoro per il bene di Vico Equense».