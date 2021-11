Vico Equense, il 4 dicembre una giornata di prevenzione promossa dall’ASL Napoli 3 Sud

Vico Equense. Pienz’ a salute è il nome degli appuntamenti dedicati alla prevenzione promossi dall’ Asl Napoli 3 sud in collaborazione con le amministrazioni comunali e i distretti sanitari.

Nel corso della giornata tutti i cittadini che, sabato 4 dicembre dalle ore 9.00 alle 18.00, si recheranno in Corso Filangieri, con l’ausilio di personale Asl qualificato, potranno ricevere l’offerta gratuita dei seguenti screening:

– tumore del colon retto (50-74 anni)

– pap test (25-29 anni)

– test hpvd dna (30-64 anni)

– prenotazione mammografia (45-69 anni)

Sarà, inoltre, attivo lo sportello informativo su

– programma “home visiting” per le neomamme

– tutto sui primi 100 giorni dei bambini

– programma home visiting

– informazioni per consultorio a persone con disfori di genere

– informazioni sul calendario vaccinale