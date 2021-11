Vico Equense, il 26 novembre accensione dell’albero e delle luminarie di Natale

Vico Equense. Il sindaco Giuseppe Aiello rende noto: «Venerdì 26 novembre alle ore 18.30 in Piazza Umberto I procederemo con l’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie. Lo start alle luci natalizie supporterà l’iniziativa dell’Associazione A.C.O.V.E. che in quella stessa data darà il via al Black Weekend che vedrà i negozi aperti nei giorni del 26, 27 e 28 novembre, dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 21:00. Piccoli azioni concrete con le quali si cerca di dare segnali di incoraggiante ripresa. L’iniziativa, infatti, offre ai commercianti una maggiore opportunità di vendita e ai clienti dà la possibilità di anticipare lo shopping natalizio a prezzi più vantaggiosi.

Durante i tre giorni le strade cittadine saranno animate da artisti e performers che interpreteranno i seguenti temi:

– Venerdì: La Fiabolandia

– Sabato: L’affascinante Circus

– Domenica: La fabbrica dei desideri

E mentre mamma e papà faranno shopping i piccoli, grazie alla collaborazione con Teatro Mio, potranno guardare grandi film nel piccolo teatro di città».