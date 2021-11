Vico Equense, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Municipio e fontana di Piazza Umberto I illuminate di rosso

Vico Equense. Il sindaco Giuseppe Aiello rende noto: « Il Municipio e la fontana in Piazza Umberto I illuminati di rosso. Un gesto simbolico che nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne mostra visibilmente l’attenzione dell’Amministrazione Comunale verso tematiche così significative.

Questa giornata dovrebbe farci riflettere sull’importanza della sensibilizzazione e della solidarietà. La violenza è un’arma a doppio taglio che danneggia la vittima ma anche il suo carnefice.

Ogni cittadino vicano deve avere la consapevolezza di non essere solo nelle quattro mura domestiche, lavorative o esistenziali. Le istituzioni sono dalla sua parte, così come ogni presidio delle Forze dell’Ordine e di Polizia.

Ringrazio le associazioni del territorio che hanno partecipato all’iniziativa con grande disponibilità, in particolare l’associazione “Oltre il Guscio” che ha mostrato grande sensibilità sul tema e l’associazione A.C.O.V.E. che oggi espone Scarpe Rosse nelle vetrine dei negozi.

La violenza esercitata in qualsiasi forma e contro ogni essere umano è il peggior fenomeno dell’umanità e va arginato con ogni mezzo, in primis inducendo alla denuncia».