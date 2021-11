Vico Equense. Ciro Maffucci al turismo, Rossella Staiano “Sarà un ottimo amministratore, perché è guidato dalla passione”

Vico Equense – A gestire turismo, cultura, marketing territoriale, città del gusto, verde pubblico, trasporto e mobilità sostenibile, nella nuova giunta del Sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello, sarà Ciro Maffucci, consulente Mediolanum, nominato in rappresentanza della lista civica L845. “È un momento importante per la nostra Città – il commento di L845 – e siamo sicuri che con la condivisione di idee e progetti, con la collaborazione di tutti e tanta umiltà, riusciremo a creare le condizioni giuste perchè la nostra comunità sappia cogliere a pieno le opportunità che il futuro ci presenterà. La squadra farà la differenza. Il turismo un ambito sfidante che ha bisogno di un impegno costante, con visione del futuro ed attenzione al presente, non dimenticando il passato.” Congratulazioni e auguri di buon lavoro anche da Rossella Staiano consigliere comunale del gruppo L845. “Sarà un ottimo amministratore, perché è guidato dalla passione, quella passione che ci accomuna e che ci ha fatto intraprendere questo meraviglioso viaggio.”