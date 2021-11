Vico Equense brilla nel firmamento gastronomico. Pioggia di stelle e riconoscimenti

Vico Equense. Il sindaco Giuseppe Aiello comunica: «Ancora pioggia di stelle e riconoscimenti sulla nostra Città. La cerimonia dell’edizione 2022 della “Rossa” più ambita da chef e ristoratori si è tenuta ieri in diretta streaming.Tra conferme e new entry, Vico Equense brilla di nuovo nel firmamento dell’enogastronomia internazionale.

Anche quest’anno due stelle a La Torre del Saracino, Antica Osteria Nonna Rosa e Maxi confermano la stella e LAQUA countryside entra con indiscusso merito tra gli insigniti. Ma non finisce qui, diversi i riconoscimenti per Gennaro Esposito, Peppe Guida e Nonno Luigino. Graziano Caccioppoli, infine, giovane chef di origine vicana conquista la stella nel suo Ristorante, il San Giorgio a Genova.

Alta ristorazione, eccellenze enogastronomiche, chef stellati, maestri pizzaioli, maestri pasticcieri e quant’altro abbia a che fare con gusto e tradizioni culinarie hanno radici profonde a Vico Equense, che vanta una lunga storia di sapienza e talenti. Il nostro Istituto Alberghiero “F. de Gennaro” ha un albo d’oro di chef cresciuti nelle sue cucine, che fa invidia a tutta Italia.

Tra la buona tavola e la nostra Città c’è un legame indissolubile che conferma la straordinarietà del settore e rappresenta un’incredibile opportunità di valorizzazione per l’intero territorio.

Dico grazie ai nostri talenti che portano in giro nel mondo il nome della nostra Città e che attirano a Vico Equense un flusso di turisti enogastronomici tale da spingerci ancora di più a promuovere in tutto il mondo la nostra vocazione di Città del Gusto».