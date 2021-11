Vico Equense: auto in fiamme a Ticciano. Paura questa mattina di martedì 9 novembre 2021 a Vico Equense: nella frazione di Ticciano, in via Raffaele Bosco, infatti, un’automobile è stata improvvisamente divorata dalle fiamme.

Fortunatamente, il proprietario dell’auto non è rimasto ferito, e nessun’altra vettura è stata coinvolta.

Non siamo ancora a conoscenza dei motivi che abbiano portato a quanto accaduto, forniremo aggiornamenti quanto prima.