Vico Equense, apprensione per un malore a Don Antonio Volpe che ieri ha partecipato a Roma, insieme ad alcuni altri sacerdoti vicani, per l’ordinazione episcopale del nuovo arcivescovo titolare di Vico Equense, Nunzio Apostolico in Burundi.

Don Antonio durante la funzione nella Basilica di San Pietro, ha accusato un malore accasciandosi. Fortuna ha voluto che in Chiesa c’è sempre un presidio sanitario che subito è intervenuto per le prime cure: aveva un infarto in corso a causa delle arterie otturate. Trasferito subito nel vicino Ospedale di Santo Spirito in Sassia, è stato anche già operato d’urgenza. Adesso è stabile e si sta riprendendo. Non possiamo sapere che se fosse successa la stessa cosa a Vico, con il Pronto Soccorso chiuso, si riusciva subito ad intervenire per non rischiare il peggio. Il caso o il destino ha voluto che gli è capitata a Roma in una Basilica presidiata anche da tanti sanitari. Tiriamo un sospiro di sollievo e preghiamo per una prontissima guarigione!