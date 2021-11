Vico Equense: aperta la nuova sede temporanea del poliambulatorio e servizio di Guardia Medica attivo. A dare la notizia ai suoi concittadini è stato direttamente il sindaco di Vico Equense, in Penisola Sorrentina, Peppe Aiello, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook che riportiamo di seguito:

Nel pieno rispetto dei brevissimi tempi di realizzazione che avevamo promesso, dallo scorso giovedì la nuova sede temporanea del poliambulatorio di Moiano è aperta e il servizio di Guardia Medica è attivo.

Come avevamo preavvisato gli ulteriori servizi quali l’ufficio amministrativo, il punto vaccinale e i prelievi, saranno via via implementati non appena i tempi tecnici dell’ASL NA 3, che sta provvedendo all’attivazione intranet di sua competenza, lo consentiranno.

Sulla questione volevo tranquillare quanti mi contattano telefonicamente, via WhatsApp e per strada: sto seguendo la problematica personalmente, e quotidianamente, per far sì che tutto vada a pieno regime nel minor tempo possibile.